La tempesta tropicale Melissa, che attualmente imperversa nel Mar dei Caraibi, “potrebbe trasformarsi in uragano giovedì”, minacciando in particolare Haiti, ha avvertito mercoledì il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti.

Si prevede che Melissa “porterà forti piogge in alcune parti della Repubblica Dominicana, di Haiti e della Giamaica per tutto il fine settimana, con un rischio significativo di inondazioni improvvise e frane”, ha dichiarato l’NHC in un bollettino diffuso alle 09:00 GMT.

Le forti piogge hanno già iniziato a interrompere il traffico nella capitale della Repubblica Dominicana, Santo Domingo, e le partite di baseball professionistiche sono state cancellate.

La tempesta tropicale si trovava mercoledì a 495 km a sud-sudovest di Haiti e si muoveva a una velocità di 11 km/h (7 mph) in direzione ovest-nordovest.

L’agenzia statunitense ha affermato che la sua traiettoria rimane incerta. I venti massimi sostenuti hanno raggiunto circa 80 km/h (50 mph) con raffiche più intense.

I venti da tempesta tropicale si sono estesi fino a 165 km (103 mi) dal centro. Sono possibili condizioni da uragano nella penisola sudoccidentale di Haiti, dove è in vigore un’allerta uragano. Un’allerta tempesta tropicale è in vigore anche per la Giamaica, ha dichiarato l’NHC.