Missione in Guatemala per Angelo Viro (MAIE): “Necessario più personale in Ambasciata, il governo si svegli”

Insomma, una missione, quella in Guatemala, che per Viro è stata di grande importanza, perché si è potuto confrontare con il tessuto sociale italiano, ascoltare la voce dei principali esponenti della comunità italiana, raccogliere spunti e suggerimenti.

“L’unica nota stonata – dichiara ancora – è la situazione che riguarda l’Ambasciata d’Italia. L’Ambasciatore, Paolo De Nicolo, con cui ho avuto una lunga ed ampia conversazione, di fatto è solo. E’ l’unico funzionario presente nella sede diplomatica. Non ha un numero due, nessun altro funzionario su cui poter contare. Lo accompagna il carabiniere, Rocco, che è colui che si occupa della sicurezza all’interno della sede diplomatica”.

Angelo Viro e l’Ambasciatore d’Italia in Guatemala, Paolo De Nicolo

“Da quando ha chiuso l’Ambasciata in Honduras, per decisione di un governo a guida Pd, l’Ambasciatore italiano in Guatemala è responsabile anche di quel Paese. Un carico di lavoro e di responsabilità che è difficile gestire da solo. L’Ambasciatore De Nicolo ha urgente bisogno di funzionari nella propria sede; è impossibile – commenta Viro – che da parte del governo e della Farnesina non ci sia una sensibilità in questo senso. Ho assistito con enorme tristezza a questa situazione angosciosa e deprimente; stando così le cose, automaticamente i disservizi sono grandi. In Ambasciata stanno cercando di fare miracoli per offrire in tempi dignitosi almeno quei servizi più urgenti. Quando ho chiesto all’Ambasciatore chi porterà in Italia le buste contenenti le schede votate dai connazionali in occasione del referendum, mi ha risposto che dovrà essere il carabiniere a farlo, perché non ha nessun altro a cui affidare l’incarico e lui di certo non può lasciare la sede scoperta”.