Per il secondo anno la Lombardia conferma il primato italiano della regione con il maggior numero di pizzerie, ben 17.760, superando ancora una volta la Campania, seconda, con 17.436 punti vendita. Sono poco meno di diecimila i punti vendita esistenti nel capoluogo lombardo, che registra anche la presenza dei maggiori maestri pizzaioli italiani e molti top player partenopei che hanno aperto pizzerie a Milano.

A celebrare il primato sarà, per il secondo anno, il Coca-Cola Pizza Village, in programma dal 4 all’8 settembre nell’iconica cornice del parco di CityLife a Milano.

La manifestazione, ideata e prodotta da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, dopo il successo della prima edizione del 2023, torna a Milano con un secondo appuntamento denso di novità: aumentano infatti le serate di evento, il numero di pizzerie protagoniste, i partner e gli sponsor, le attività per il pubblico e i servizi offerti al visitatore, per il più importante evento mondiale sulla pizza, che si conferma e rivendica il proprio ruolo di food festival ed ambasciatore della pizza in Italia e nel mondo.

Tornando all’analisi del settore produttivo, dei 2,7 miliardi di pizza prodotte annualmente in Italia, con una media di 8 milioni al giorno, a Milano ne vengono sfornate più di Napoli e Roma, che sale sul terzo gradino del podio, mentre il totale dei punti vendita sul territorio nazionale misura 121.529 esercizi.

Ma la città meneghina registra anche il primato del fatturato nazionale che rileva, in totale, oltre 15 miliardi di euro e, in proporzione, quello degli addetti al settore che risulta superare i 373.034 impegnati tra i quali oltre 110mila pizzaioli.

Al Coca-Cola Pizza Village, a partire da mercoledì 4 dalle ore 18.00, protagonista è la pizza. Oltre alle classiche Marinara e Margherita, sarà possibile degustare le specialità ideate per l’occasione dalle pizzerie presenti: Biga (pizzaiolo, Simone Nicolosi), Da Zero (pizzaiolo, Mauro Fragella), Errico Porzio (pizzaiolo, Errico Porzio), Vincenzo Capuano (pizzaiolo, Vincenzo Capuano), Ciro Cascella (pizzaiolo, Ciro Cascella), Fresco (pizzaiolo, Rodolfo Barone), Modus (pizzaiolo Paolo De Simone), Raffaele Di Stasio (pizzaiolo, Raffaele Di Stasio), Lievità (pizzaiolo, Giorgio Caruso) e Bottega Ghiotta (pizzaiolo, Gennaro Donnarumma).

Ma nelle cinque serate in programma si alterneranno sul palco diversi interpreti del panorama musicale nazionale e non solo: mercoledì 4 i Rocoe & Body Heat Gang Band, giovedì 5 torna invece Nick The Nightfly con la sua Pop Swing Orchestra, venerdì 6 Fabio Concato, sabato 7 Napoli Night Live Show (tributo alla musica napoletana) e domenica 8, a chiusura del palinsesto, Serafine, la vincitrice di X Factor 2023.

Ed ancora, lo spazio firmato Pizza Tales accoglierà giovedì 5 e venerdì 6, a partire dalle ore 18.00 nell’area ospitalità, incontri e talk a tema pizza, un’occasione unica per esplorare insieme agli esperti del settore, i notevoli cambiamenti che ne hanno caratterizzato l’evoluzione degli ultimi anni.

L’evento in programma a Milano è come sempre a ingresso gratuito e anche quest’anno propone al proprio pubblico due possibilità di degustazione: il caratteristico menù standard (pizza, bibita, caffè) a un costo di 15 euro in prevendita e di 20 euro durante l’evento, e la speciale combo Coca-Cola e pizza a portafoglio, al costo di 10 euro in prevendita e 12 euro durante le giornate della manifestazione.