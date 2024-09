Dopo il grande successo della scorsa edizione, con ben 10.000 visitatori, la Festa dello Speck Alto Adige si prepara a conquistare nuovamente la cima di Plan de Corones il 28 e 29 settembre 2024.

L’Area Dolomitica di Plan de Corones e il Consorzio Speck Alto Adige organizzano l’evento imperdibile per gli amanti del gusto e della tradizione, che potranno immergersi in un vortice di sapori e scoprire i segreti dello Speck Alto Adige IGP, il Re indiscusso della gastronomia altoatesina.

Degustazioni, specialità culinarie, musica e intrattenimento vi aspettano nelle baite e nell’area del festival, mentre i produttori locali vi delizieranno con il loro Speck Alto Adige IGP d’eccellenza.

Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione con workshop dedicati allo Speck Alto Adige IGP, dove si potranno scoprire nuove ricette e tecniche di preparazione per valorizzare al meglio questo prodotto d’eccellenza.

Un’atmosfera festosa nella splendida cornice di Plan de Corones, per un’esperienza indimenticabile. Due giorni di puro piacere per il palato per celebrare uno dei prodotti più iconici dell’Alto Adige.