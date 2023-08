Milan, una vera incognita

Quando una squadra cambia tanti giocatori in una volta sola ci può essere il rischio che non renda. I giocatori sono ottimi, ma non hanno giocato insieme. Non si conoscono e l'allenatore non li conosce

Il Milan si è completamente rifatto il look. Ha preso degli ottimi giocatori, come Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, per citarne alcuni, ma i meccanismi di squadra sembrano ancora da rivedere. Si spera che l’allenatore Stefano Pioli possa trovare la quadra per questo nuovo team. Infatti, il Milan dovrà affrontare il campionato, la Champions League, la Coppa Italia e il Mondiale per Club.

Certamente, questa squadra ha un grande potenziale. I giocatori sono di alto livello. Questo non può essere messo in dubbio. La campagna acquisti del Milan è stata fatta per avere una squadra competitiva. Però, quando una squadra cambia tanti giocatori in una volta sola ci può essere il rischio che non renda. I giocatori sono ottimi ma (a parte Loftus-Cheek e Pulisic, che provengono dal Chelsea) non hanno giocato insieme. Non si conoscono e l’allenatore non li conosce.

Una cosa è cambiare due o tre giocatori e inserirli in una squadra già ben collaudata e ben altro cambiare di fatto la squadra stessa. Di conseguenza, certi automatismi che nella squadra della scorsa stagione c’erano, in quella di questa stagione che sta iniziando potrebbero non esserci. Quindi, prima di vedere un grande Milan, potrebbe volerci un po’, sperando che poi la quadra si trovi.

Il problema è che si vuole una squadra competitiva subito. Pioli dovrà lavorare molto. L’allenatore è sotto esame, visto che qualcuno ha già parlato del rischio di un suo esonero. Non sono voci ufficiali e come tali vanno prese. Ma si deve sempre fare attenzione. Comunque, si spera che questo Milan possa fare una grande stagione, una stagione degna del grande club che è.