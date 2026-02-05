L’Italia resta nella morsa del maltempo, con piogge intense e persistenti al Centro-Sud e nuove perturbazioni atlantiche in arrivo nei prossimi giorni. Mentre sulle Alpi è tornato il manto bianco, con nevicate soprattutto nella prima parte della giornata, le regioni meridionali devono fare i conti con terreni già saturi d’acqua e un rischio idrogeologico elevato.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la fase instabile è destinata a proseguire.

«Da stasera una nuova forte perturbazione abborderà l’Italia – spiega – con un peggioramento iniziale su Nord-Ovest e Sardegna». Successivamente, i fenomeni più intensi interesseranno l’intera fascia tirrenica, dalla Toscana fino alla Calabria.

Il fronte perturbato si sposterà poi verso i Balcani nel corso del pomeriggio, favorendo un miglioramento solo temporaneo delle condizioni meteo. Tuttavia, la tregua sarà breve. Già da sabato sono attese nuove precipitazioni fin dal mattino sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori, mentre domenica il maltempo tornerà a partire dalla Sardegna per poi estendersi al Sud peninsulare e alla Sicilia entro sera.

Particolare attenzione è rivolta al fine settimana: «Tra sabato e domenica – sottolinea Tedici – sono previsti picchi di pioggia compresi tra gli 80 e i 150 millimetri tra Campania e Calabria tirrenica. Il rischio idrogeologico resta alto».

Nel dettaglio, la situazione giorno per giorno:

Giovedì 5 febbraio

Al Nord tempo instabile sul Triveneto, con nuovo peggioramento in serata a partire dal Nord-Ovest. Al Centro piovaschi in Toscana, in intensificazione nelle ore serali. Al Sud instabilità diffusa sul basso Tirreno.

Venerdì 6 febbraio

Al Nord piogge rapide in transito da ovest verso est. Al Centro maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle Marche. Al Sud precipitazioni intense lungo le coste tirreniche.

Sabato 7 febbraio

Al Nord condizioni in miglioramento con possibili schiarite. Al Centro piogge sulle regioni tirreniche e sulle Marche. Al Sud maltempo diffuso sulle tirreniche e in Sardegna.

La tendenza generale indica un maltempo persistente, con una vera e propria serie di perturbazioni atlantiche pronte a interessare la Penisola anche nei giorni successivi. Una fase meteorologica che richiede massima attenzione, soprattutto nelle aree più esposte a frane e allagamenti.