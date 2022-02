Media sondaggi Termometro Politico: Fdi a un soffio del Pd, crolla il M5S

Fratelli d’Italia a un soffio del Pd, crolla il M5S. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Sono due i dati salienti di questa settimana sul versante delle intenzioni di voto. Vi è una crescita del centrodestra generalizzata che ha il suo culmine nell’avvicinamento di Fratelli d’Italia al Pd: ora sono solo a un decimale, con il partito di Meloni al 20,9% e quello di Letta stabile al 21%.

D’altro canto si nota un ulteriore crollo del Movimento 5 Stelle, che crolla al 13,4%, ma questo calo non è compensato da migliori performance dei partiti di sinistra o di centrosinistra, bensì, come si diceva, da un aumento della coalizione opposta. Infatti la Lega recupera qualche decimale andando al 17,8%, mentre Forza Italia supera l’8% arrivando all’8,3%, un massimo storico che non toccava dalle europee.

Tra le forze minori Azione e +Europa sono al 4,1%, in ulteriore decremento, mentre Italia Viva è sostanzialmente stabile, al 2,9%. In discesa gli ex componenti di LeU, al 3,3%.