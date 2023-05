MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | Cresce ancora il Pd, giù FI e Italia Viva

Ancora in crescita il Pd, giù FI e Italia Viva. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Il Pd cresce ancora, è questo uno dei dati più significativi dell’esame delle intenzioni di voto degli istituti nell’ultima settimana.

Il partito di Elly Schlein ha raggiunto il 20,3%, che non toccava da prima delle elezioni politiche. In aumento anche gli alleati di Sinistra Italiana e Verdi, che riagguantano il 3%, mentre +Europa rimane ferma al 2,3%.

Nella maggioranza Fratelli d’Italia è stabile con il suo 28,9%, come la Lega, al 9%, mentre Forza Italia scende dal 7,3% al 7,1%. In leggero decremento è anche il Movimento 5 Stelle che torna sotto il 15,9%. Al centro Azione recupera un decimale e va al 2,3%, mentre Italia Viva è in calo: passa dal 2,8% al 2,6%.