BOLOGNA | Da giovedì 11 la quattro giorni del PizzaVillage@Home

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home fa tappa a Bologna. Il capoluogo emiliano ospiterà, da giovedì 11 a domenica 14 maggio, la terza tappa del tour italiano che vede come attori principali i migliori pizzaioli napoletani. Protagonisti nella città felsinea saranno i top player: Antonio Falco, Errico Porzio, Pino Celio e Giuseppe Crapetti che daranno vita ad una vera e propria “convention” dell’impasto di farina, lievito ed acqua realizzando così i panetti, base madre, della pizza.

Domani, mercoledì 10, si concluderà la pre-sales che consente, a chi desidera ordinare una pizza, un costo promozionale di 5 euro anziché 10 euro. Semplice la modalità di prenotazione da effettuare sull’app di Glovo, il delivery partner dell’iniziativa.

Confermata dunque la formula vincente della kermesse che consente di poter apprezzare sulla propria tavola le diverse pizze, realizzate negli hub di produzione temporanei allestiti nel cuore delle città ospitanti, preparate dai maestri pizzaioli. Con l’ordinazione, da effettuare sempre sull’App di Glovo, si potranno ricevere a casa le pizze preferite ma anche le gift bag, con i prodotti omaggiati dai partner dell’evento.

Novità di questa edizione la realizzazione di una masterclass, per insegnare al pubblico i segreti della pizza, tenuta dal maestro pizzaiolo Antonio Falco. Saranno dieci i fortunati che potranno apprendere, venerdì 12 nella pizzeria Antica Pizzeria Da Michele a Bologna, la maestria per preparare la pizza in casa. Studenti, casalinghe, professionisti e appassionati, che hanno aderito all’iniziativa sui social della manifestazione, sono stati individuati grazie ai loro commenti più originali e seducenti, ispirati al dialetto napoletano.

Ma i protagonisti della quattro giorni restano i maestri pizzaioli: Antonio Falco, della Antica pizzeria Da Michele, con la sua Margherita (Pomodoro San Marzano, Fior di latte di Napoli, Olio di semi di soia, basilico, pecorino romano); Johnny pummarola (pomodorini rossi e gialli, mozzarella di latte di bufala; in uscita: scaglie di caciocavallo, basilico e olio EVO); Errico Porzio, titolare della struttura con il suo nome, con la nota MarghErrico (cornicione ripieno di ricotta; base margherita condita a fine cottura con ciliegine di bufala, pecorino, basilico, olio EVO). Completano la rosa dei top player napoletani della pizza Pino Celio, Lucignolo BellaPizza, con la sua Monaco (provola di Agerola, provolone del Monaco, pomodorini pacchetelle gialli e rossi, tarallo napoletano triturato) e Giuseppe Crapetti, pizzeria Fermento, con la sua idea di Bolognese Napoletana (pomodorino del piennolo, fior di latte di Napoli, carne tritata, piselli, basilico e olio EVO)

Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor. Pizza e Coca-Cola resta il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.

L’evento prosegue anche a Bologna con la sua mission solidale. Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, opererà al fianco degli organizzatori per raggiungere l’obiettivo dello “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. Inoltre, anche nella città felsinea, a Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate e donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà.

L’evento si svolge con il sostegno del founding partner Mulino Caputo, da sempre supporter del progetto PizzaVillage, e degli official partner: Leffe, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Pringles. Delivery partner esclusivo Glovo.