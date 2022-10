Mastella: “Letta cerca l’alleanza con i 5stelle? Patetico. Doveva farla prima”

Clemente Mastella: “Giorgia Meloni sarà guardata a vista sia in Italia che in Europa, di ogni errore fatto pagherà le conseguenze"

Clemente Mastella, politico di lungo corso, prima nella Dc e poi alla guida di vari partiti centristi, parlamentare per un quarto di secolo e due volte ministro, al Lavoro e alla Giustizia, intervistato da Italia Oggi dichiara: “Giorgia Meloni diventerà premier nel periodo peggiore per il Paese, ma del resto ci è riuscita proprio perché il Paese sta messo male”.

“Un governo di alto profilo? Tutti i governi hanno l’ambizione di esserlo, poi di che pasta sono fatti lo si vede strada facendo. Giorgia Meloni sarà guardata a vista sia in Italia che in Europa, di ogni errore fatto pagherà le conseguenze”.

“La Lega può rivendicare più posti nell’esecutivo di Forza Italia, perché la spartizione si fa in base ai parlamentari che ha fatto eleggere e non in base ai voti avuti”.

Il Pd ora vuole fare un’alleanza ampia per l’opposizione; ma secondo Mastella è qualcosa di “semplicemente patetico. Enrico Letta avrebbe dovuto farla prima l’alleanza per vincere le elezioni. Ora la vuole fare per contrastare il governo in Parlamento, ma rischia di finire fagocitato dai 5stelle”.