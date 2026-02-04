Massimo Romagnoli annuncia il rilancio e il rafforzamento di Alternativa Popolare (AP) all’estero, in una fase cruciale per la rappresentanza degli italiani nel mondo e per il ruolo del centrodestra italiano in Europa.

Alternativa Popolare, membro del Partito Popolare Europeo (PPE) e parte integrante del centrodestra italiano, ha deciso di prepararsi in modo serio, strutturato e responsabile alle prossime competizioni elettorali in tutta Europa, a partire dalle elezioni dei Comites e del CGIE, strumenti fondamentali di partecipazione democratica per le comunità italiane all’estero.

In questo quadro, il 20 e 21 febbraio a Stoccarda, Massimo Romagnoli parteciperà al Congresso della CDU nazionale in qualità di delegato ufficiale, insieme al Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli.

Un appuntamento di alto profilo politico che rafforza il posizionamento europeo di AP all’interno della famiglia popolare.

In tale occasione, Romagnoli procederà alla nomina del direttivo europeo di Alternativa Popolare, che sarà composto da:

• Alessandro Pucci

• Gerardo Tanga

• Alessandra Klotz

• Giuseppe Volpe

• Maurizio Boccia

• Carlo Suma

• Riccardo De Filippi

• Lina Albano

Un gruppo dirigente ampio e rappresentativo delle diverse realtà europee, chiamato a costruire una presenza politica stabile, credibile e radicata nei territori.

Contestualmente, verrà avviata la pianificazione del primo Congresso Europeo di Alternativa Popolare, che si terrà a Francoforte nel giugno 2026.

In quell’occasione saranno presentati:

• i candidati alle prossime elezioni dei Comites,

• i coordinatori nazionali di AP per ciascun Paese europeo,

• e la linea politica di Alternativa Popolare per gli italiani all’estero, fondata su identità, partecipazione, merito e responsabilità.

Dopo l’incontro di Stoccarda, Massimo Romagnoli avvierà inoltre un confronto con i coordinatori europei di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze del centrodestra in un percorso condiviso.

L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero possibile di consiglieri Comites eletti, creando così le basi per una presenza forte, autorevole e unitaria nel prossimo CGIE.

«Alternativa Popolare – dichiara Romagnoli – intende essere una forza politica seria, europea e profondamente radicata nelle comunità italiane all’estero. È il momento di fare sistema, superare le divisioni e costruire insieme una rappresentanza solida e credibile degli italiani nel mondo».

Un percorso chiaro, una visione europea, una strategia inclusiva per rafforzare il centrodestra italiano all’estero.