Tempi di Legge di Bilancio e quando si avvicina la manovra si parla spesso anche dei vari bonus. Forse non tutti gli italiani nel mondo proprietari di casa in Italia sanno che – grazie al lavoro, all’impegno e al contributo del MAIE, dell’On. Franco Tirelli del Sen. Mario Borghese che occupa un posto di rilievo nella commissione Bilancio del Senato – nella manovra verrà prorogato il bonus per ristrutturare la propria abitazione usufruendo di importanti detrazioni fiscali.

Gli iscritti AIRE, infatti, possono usufruire delle detrazioni edilizie al 36%; se poi al momento dei lavori erano residenti in Italia, l’aliquota sale al 50%

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 273 del 27 ottobre 2025, proprio in questi giorni ha inoltre precisato che i cittadini italiani iscritti all’AIRE possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione effettuati su un immobile situato in Italia, anche se utilizzato solo saltuariamente. Anche questo è un aspetto da tenere da conto e che interessa sicuramente molti connazionali.

Dunque, anche grazie al lavoro parlamentare del Movimento Associativo Italiani all’Estero, gli italiani iscritti all’AIRE potranno continuare a usufruire delle detrazioni per lavori eseguiti su immobili posseduti in Italia, purché risultino intestatari delle spese e in possesso della documentazione conforme.

Come MAIE continuiamo a lavorare fuori e dentro il Parlamento in difesa dei diritti e degli interessi degli italiani all’estero, dovunque siano nel mondo.

*Vicepresidente MAIE