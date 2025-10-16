In occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, Vincenzo Odoguardi – Vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero – ha preso parte al Gala organizzato a New York dal presidente dell’Associazione Culturale Italiana, Tony Di Piazza.

Durante la serata, Di Piazza – imprenditore italoamericano da anni impegnato nella promozione della cultura e dell’identità italiana nel mondo – ha consegnato un riconoscimento speciale a Demetrio Albertini, figura storica del calcio italiano, per la sua carriera, il suo impegno sportivo e i valori di italianità che rappresenta.

“Il premio ad Albertini è un simbolo che unisce sport, istituzioni e comunità italiane nel mondo”, ha dichiarato Odoguardi a margine dell’evento.

“Sono felice – ha proseguito – di essere stato invitato anche quest’anno al Gala dell’associazione fondata dall’amico Tony Di Piazza: è un appuntamento in cui si respira una straordinaria atmosfera di italianità. Vengono valorizzate persone che, attraverso il proprio lavoro, l’impegno e l’esempio, contribuiscono alla diffusione della nostra lingua e della nostra cultura oltre confine. Come MAIE, da sempre accompagniamo e sosteniamo con convinzione ogni iniziativa che promuova e rafforzi l’identità italiana nel mondo, dunque è un piacere essere qui”, ha concluso Odoguardi, che l’anno scorso, sempre a New York, è stato premiato come “Uomo dell’Anno” per il suo ruolo di imprenditore e ambasciatore della cultura italiana nel mondo.