Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) continua a rafforzare la propria presenza internazionale e consolida il proprio network globale con una nuova nomina strategica.

Il vicepresidente del MAIE, senatore Mario Borghese, d’intesa con il presidente Ricardo Merlo, ha infatti nominato Maurizio Pagnin coordinatore nazionale del Movimento in Australia, una delle ripartizioni più importanti per il futuro politico e organizzativo del MAIE nel mondo.

La nomina rappresenta un ulteriore passo nella crescita della struttura internazionale del Movimento, che negli ultimi anni ha ampliato in modo significativo la propria rete di coordinatori, dirigenti e rappresentanti nelle principali comunità italiane all’estero.

L’Australia, una ripartizione strategica per il MAIE

La ripartizione dell’Australia riveste un ruolo particolarmente rilevante per il MAIE, sia per la presenza di una numerosa e storica comunità italiana sia per il peso che questa area geografica ha nel sistema della rappresentanza degli italiani nel mondo.

Proprio per questo motivo il Movimento punta a rafforzare la propria organizzazione sul territorio, consolidando la collaborazione con i coordinatori dei diversi stati australiani e con il network di rappresentanti che operano a stretto contatto con le comunità locali.

Il primo impegno: la campagna per il referendum

Secondo quanto comunicato dal Movimento, il primo impegno del nuovo coordinatore sarà la mobilitazione in vista del referendum confermativo, rispetto al quale la posizione del MAIE è chiaramente a favore del Sì.

“Il primo impegno di Pagnin – ha dichiarato il senatore Mario Alejandro Borghese – sarà quello di dedicarsi al referendum confermativo, per il quale il posizionamento naturale del MAIE è a favore del Sì. La sua attività sarà ovviamente rivolta ad operare di comune accordo con i coordinatori del Movimento nei vari stati australiani per supportare le esigenze dei tanti italiani che vivono nel Continente”.

La campagna referendaria rappresenta in queste settimane uno dei momenti centrali dell’attività del Movimento, con una mobilitazione che coinvolge l’intera rete internazionale del MAIE.

Il lavoro del network mondiale del MAIE

Il rafforzamento della presenza in Australia si inserisce in un quadro più ampio di crescita del Movimento a livello globale.

Sotto la guida dei vertici del MAIE e grazie al lavoro quotidiano dei coordinatori e dei rappresentanti presenti nei diversi continenti, il Movimento continua a consolidare la propria struttura internazionale e a rafforzare il rapporto con le comunità italiane all’estero.

Un network sempre più capillare che rappresenta uno dei punti di forza del MAIE e che, proprio in occasione della campagna referendaria, sta dimostrando la propria capacità di mobilitazione tra gli italiani residenti fuori dai confini nazionali.

“Rivolgo a Maurizio Pagnin i migliori auguri – ha aggiunto Borghese – nella certezza che saprà mettere a frutto la sua esperienza e le sue qualità professionali in favore del nostro Movimento politico, che ha come unico obiettivo quello di essere accanto agli italiani che vivono nel mondo affinché possano essere loro assicurate tutte le opportunità che spettano a chi vive in Patria”.

La nomina di Pagnin rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di crescita internazionale del MAIE, che continua a rafforzare la propria presenza nelle diverse ripartizioni del voto estero, guardando con particolare attenzione al ruolo strategico dell’Australia nel futuro del Movimento.