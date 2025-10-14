Nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, a Roma, martedì 14 ottobre sono stati presentati sette nuovi francobolli dedicati alle eccellenze produttive italiane, nell’ambito della serie “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

Le emissioni filateliche, accompagnate dal relativo annullo speciale, rendono omaggio a sette aziende simbolo di tradizione, innovazione e qualità: Leone La Ferla, Borlenghi Impianti, Alluminio Agnelli, Thun, Spadafora Gioielli, Dulcop e Pennelli Cinghiale.

All’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Sottosegretario Fausta Bergamotto, hanno partecipato rappresentanti di Poste Italiane, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e i vertici delle imprese protagoniste.

“Un francobollo è innanzitutto un riconoscimento che entra a far parte della memoria collettiva custodita dal piano filatelico nazionale”, ha dichiarato il ministro Urso. “Ogni anno celebriamo le aziende che rappresentano la forza e la capacità di innovare del nostro sistema produttivo. In un contesto globale complesso, serve reagire con visione e rapidità per cogliere le opportunità dei nuovi mercati”.

Il Sottosegretario Bergamotto ha sottolineato che “queste imprese raccontano storie diverse, ma accomunate dagli stessi valori: innovazione, eccellenza e passione tramandata di generazione in generazione. È questo il segreto del Made in Italy — unire tradizione artigianale, radici territoriali e visione del futuro”.

Le vignette dei francobolli rappresentano momenti e simboli distintivi di ciascuna azienda:

Leone La Ferla: lo storico calzificio di Melilli, dipinto da Alessandro Russo (2016).

Borlenghi Impianti: una caldaia d’epoca in ghisa, con il logo del bicentenario.

Alluminio Agnelli: manufatti iconici dell’azienda, dalle pentole ai semilavorati.

Thun: il celebre angelo in ceramica, simbolo di emozione e artigianalità dal 1950.

Spadafora Gioielli: il fondatore Giovambattista Spadafora al lavoro sui metalli preziosi, accanto alle collezioni ispirate al Liber Figurarum.

Dulcop: la storica “fabbrica delle bolle” di Bologna in una scena illustrata in stile cartoon.

Pennelli Cinghiale: un pennello che lascia una scia di vernice blu, emblema di creatività e tradizione.

La tiratura prevista è di 200.025 esemplari per ciascun francobollo, ad eccezione di quello dedicato a Thun, stampato in 250.020 copie.