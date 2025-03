“Nell’ultimo mese, sono già stati al Sigep, la più importante fiera del settore food service, dove erano attesi dai distributori, italiani ed esteri, desiderosi di sentire i piani di Sammontana Italia, oggi la più forte realtà tricolore di prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato.

E, appena tornati da New York, dove hanno annunciato ai distributori americani la grande novità del 2025, lo sbarco del celeberrimo ‘Barattolino’, Leonardo Bagnoli, presidente di Sammontana Holding, e Alessandro Angelon, ceo di Sammontana Italia, sono arrivati a Milano, al Corriere della Sera, per raccontare i prossimi passi di questo nuovo grande gruppo dell’alimentare made in Italy con circa 900 milioni di euro di ricavi.

Dopo l’ok dell’Antitrust lo scorso luglio – scrive L’Economia del Corriere della Sera – e la cessione, in linea con i tempi stabiliti dall’Authority, del brand Lizzy alla multinazionale Vandemoortele, ora si può davvero dare il via alla “nuova era” per il gruppo alimentare che ha sede a Empoli e impiega oltre duemila dipendenti, con sei stabilimenti in Italia e due all’estero, in Francia e negli Stati Uniti (paese sul quale stanno convergendo le ultime strategie aziendali), più tre realtà commerciali in Francia, Germania e Svizzera.