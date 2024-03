Sul quotidiano La Nazione (ed. Lucca) focus sul made in Italy: “Conquista del mercato statunitense e utilizzo dell’intelligenza artificiale: due orizzonti verso i quali si guarderà con sempre maggiore convinzione. Le difficoltà e le sfide geopolitiche sono enormi, ma anche nel 2023 il gruppo Menarini ha aumentato il fatturato che, raggiungendo i 4,375 miliardi di euro, registra un più 5,3% rispetto ai 4,155 miliardi del 2022”.

“A presentare i risultati della multinazionale del farmaco con sede a Firenze, è stata ieri l’azionista Lucia Aleotti, membro del board del gruppo, insieme all’amministratore delegato Elcin Barker Ergun”.

“È l’Europa il cuore produttivo di Menarini, che è presente in 140 paesi, con 17.800 dipendenti (49,5% donne) e 12 dei 18 stabilimenti produttivi nel vecchio continente, di cui 8 in Italia, e 9 centri di ricerca e sviluppo: 4 in Italia, altri 2 in Europa, 2 in Usa e uno a Singapore. Le maggiori soddisfazioni dell’anno passato arrivano proprio dall’America”.