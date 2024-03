Non ci sono buone notizie dal punto di vista del meteo. Nel fine settimana in arrivo pioggia e neve. La prima perturbazione arriverà in serata al Nord-Ovest, con prime avvisaglie in Sardegna già nel pomeriggio; dopo cena nevicherà sulle Alpi oltre i 700-900 metri e pioverà in modo via via più intenso tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

La prima perturbazione groenlandese colpirà il Centro-Nord Italia fino al primo pomeriggio del sabato, spingendosi poi verso tutto il fianco tirrenico.

I fenomeni più intensi del ‘nocciolo’, del cuore della prima perturbazione, sono previsti al mattino su Alpi Occidentali (fino ad un max di 40-60 cm di neve fresca), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio.

La neve cadrà su tutto l’arco alpino oltre i 900 metri e anche sulla dorsale appenninica fino ai 1200-1400 metri.

La seconda gemella arriverà nella notte tra sabato e domenica: avremo dunque qualche ora di tregua tra le due perturbazioni, simili ma non uguali.