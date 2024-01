Oggi non si può pensare ad una società che non abbia accesso alla rete internet. L’infrastruttura digitale è diventata ormai essenziale per qualsiasi cosa noi facciamo, dal lavoro al divertimento, dalla gestione della casa ai servizi da remoto di banca, sanità, spesa, sport e qualsiasi altra cosa noi possiamo immaginare.

L’online ha dunque influenzato in maniera decisa il nostro stile di vita e le nostre necessità, i bisogni quotidiani che riguardano anche il divertimento e i passatempi, come possono ad esempio anche essere i videogiochi, dai tradizionali videogame per console alle app per smartphone o tablet, dalle sale da gioco virtuali con i giochi di carte, le slot o la roulette disponibile online fino ai browser game.

Come possiamo notare tutto si è riversato online e tutto può essere fatto comodamente seduti sul proprio divano a casa e controllato con un semplice tablet, un computer o anche uno smartphone. Ma esattamente, cosa fanno gli italiani quando si siedono davanti a un dispositivo elettronico e navigano in rete? Scopriamolo con i risultati dell’indagine svolta dalla Digital Consumer Trends Survey 2022 di Deloitte, su uno studio che ha utilizzato 2.000 interviste a persone comprese tra i 18 e i 75 anni.

Social

Naturalmente, come si può ben immaginare, la prima attività che compiamo con i nostri smartphone è quella di vivere il mondo social. Secondo l’indagine il 73% usa app di instant messaging e social network, mentre il 79% guarda video su internet in qualsiasi forma, sia che essi siano sui social, un evento in live streaming, o ancora film o serie tv. Notevole anche il flusso di contenuti audio con il 38% degli adulti italiani che dice di ascoltare ogni giorno musica in streaming, podcast, e audiolibri. Secondo autorevoli dati di un’indagine Deloitte-Fimi nel 2023 il volume d’affari della musica in streaming in Italia è stato vicino ai 140 milioni di euro.

Streaming

Iniziamo col dire che lo smartphone è il dispositivo più diffuso e utilizzato dagli italiani, privilegiato inoltre per svolgere la maggior parte delle attività online. Una di queste, tra le più diffuse, è certamente la visione in streaming di film, cartoni e serie televisive. Secondo un’indagine di Deloitte sette Italiani su dieci hanno un abbonamento a un servizio di streaming e video On Demand. Naturalmente più abbonati ci sono meno saranno quelli nuovi e infatti il dato cala dal 21% al 18%. Aumenta però chi nell’ultimo anno ha disdetto un abbonamento senza volersi abbonare nuovamente, con un 7%.

Videogiochi

Tantissimi i videogamers. Secondo le statistiche si parla di almeno un italiano su 2 che gioca regolarmente sul proprio smartphone, mentre il 33% degli intervistati ha dichiarato di giocare anche su altri dispositivi come naturalmente computer e console di gioco.

Realtà virtuale e nuove tecnologie

Oggi ancora pochi possiedono un visore 3D o dispositivi per la realtà virtuale o aumentata. Parliamo dell’8% degli intervistati con una predominanza di uomini (il 10%) rispetto alle donne (il 6%) e nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni. Ancora non molti ma sono interessanti le risposte del perché sulla poca diffusione di questi dispositivi la cui risposta è uno scarso interesse per questa tecnologia: meglio interagire in un mondo reale e fisico rispetto a quello virtuale.