M5S: nel Comitato Italiani nel Mondo audizioni su blockchain per servizi consolari

“Questa mattina in commissione Esteri alla Camera dei deputati abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni esperti di blockchain che ci hanno parlato delle prospettive di impiego di questa tecnologia per il potenziamento dei servizi consolari. Si tratta di un tema di fondamentale importanza per arrivare alla maggiore efficienza della nostra rete diplomatico-consolare”. È quanto affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Elisa Siragusa e Davide Zanichelli.

“Siamo da sempre interessati alla tematica dell’innovazione da declinare in diversi ambiti. Per la nostra attività politica – rispettivamente come deputata eletta all’estero e che ha a cuore l’efficienza dei servizi per i nostri italiani nel mondo e come deputato che ha sempre seguito lo sviluppo del voto elettronico – abbiamo intenzione di continuare a tenere alta l’attenzione sull’applicazione della blockchain, ad esempio per la gestione dell’anagrafe e l’aggiornamento degli indirizzi di residenza dei nostri connazionali all’estero”, continuano i deputati.

“Con la legge di bilancio 2020 abbiamo stanziato un milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico e ci auguriamo che il governo utilizzi queste risorse avviando quanto prima il già annunciato tavolo interministeriale interno-innovazione”, concludono Siragusa e Zanichelli.