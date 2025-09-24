L’attrice italiana Claudia Cardinale è morta martedì sera all’età di 87 anni. «Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata, sia nella sua carriera femminile che in quella artistica», ha dichiarato il suo agente Laurent Savry all’AFP.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudia Cardinale, “artista straordinaria, protagonista indimenticabile di film italiani e internazionali, sempre molto amata dal pubblico e stimata in alta misura da grandi registi. La sua espressività, la sua eleganza, la sua capacità di interpretazione hanno lasciato il segno nella storia del cinema italiano e mondiale”.

Il Comites della Tunisia, il comitato degli italiani all’estero, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Claudia Cardinale, un’icona del cinema mondiale e una figlia illustre di Italia e Tunisia.

Nata a Tunisi da genitori siciliani, Claudia Cardinale ha mantenuto per tutta la vita un forte legame con il suo paese natale.

“La sua storia e il suo successo hanno rappresentato per decenni un ponte culturale tra i nostri paesi, unendo le due sponde del Mediterraneo attraverso l’arte e il talento”, dichiara il presidente del Comites, Sandro Fratini.

Il suo contributo al cinema italiano e internazionale e’ stato inestimabile, “ma per noi del Comites e per tutta la comunita’ italo-tunisina, Claudia Cardinale restera’ per sempre un simbolo di orgoglio e un esempio di come le radici possano essere fonte di ispirazione per il mondo intero”, aggiunge Fratini, unendosi al dolore della famiglia e di quanti l’hanno amata.

La sua memoria e il suo spirito, conclude il presidente del comitato degli italiani residenti in Tunisia, continueranno a vivere nelle sue straordinarie interpretazioni e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla.