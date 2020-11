L’INTERVISTA | Lo chef Giuseppe Colletti a ItaliaChiamaItalia: “La cucina italiana nel mondo ci ricorda le tradizioni e i sapori della nostra terra”

Giuseppe Colletti è uno chef di professione con molta esperienza, tra cui una decennale in due dei locali più importanti di Londra (Cecconi e Zafferano).

43 anni, di origini sicule/calabre ma residente in Liguria, a trent’anni è partito come cuoco dall’Italia per raggiungere l’Inghilterra. Lì si è rimesso in gioco e pur di lavorare in un noto ristorante londinese è ripartito dal basso, rifacendo tutta la gavetta, fino ad arrivare ad essere senior chef de partie.

“Da quest’esperienza ho arricchito il mio bagaglio professionale della cucina italiana – racconta a ItaliaChiamaItalia.it -, avendo lavorato al fianco di grandissimi chef che mi hanno insegnato molto; ne traggo la gratitudine di aver fatto parte di uno staff che ha cucinato per i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica”.

Rientrato in Italia per questioni legate alla propria famiglia, spiega ancora al nostro quotidiano online, “mi sono dovuto adattare a ciò che in quel momento mi è stato offerto, vale a dire formatore di cucina in un istituto professionale. All’inizio ero un po’ scettico, ma ad oggi dopo tre anni posso dire che è un’esperienza bellissima, perchè mi dà la possibilità di trasmettere ai miei allievi tutta la passione che mi porto dentro per la cucina italiana”.