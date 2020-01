L’INTERVISTA | Giorgia Meloni: “Con Salvini alleanza vincente. Sardine? Dietro c’è il Pd” [VIDEO]

“Siamo due persone diverse e FdI e la Lega sono due partiti diversi, ma sono alleati e stiamo insieme perché abbiamo una visione di base compatibile”. “Mai con Renzi, per me Italia Viva non arriva al 5%”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in tour in Emilia-Romagna per incontri elettorali in vista del voto del 26 gennaio, lancia una diretta Facebook dalle porte del comune di Bibbiano, epicentro simbolico dell’inchiesta sugli affidi in Val d’Enza.

“Siamo stati i primi ad arrivare” a Bibbiano, dice Meloni, “saremo gli ultimi ad andarcene”, assicura. “Una civilta’ degna di questo nome – aggiunge Meloni – di fronte all’eventualita’ di famiglie ingiustamente private dei loro figli perche’ sui bambini si potessero guadagnare dei soldi non e’ una civiltà”. “Vogliamo che i responsabili paghino in maniera esemplare, che la giustizia sia veloce e che i fatti di Bibbiano e della Val d’Enza siano un campanello d’allarme sul sistema degli affidi in Italia e su quello che non funziona” sugli affidi.

“Su Bibbiano – continua – non siamo noi a dover chiedere scusa. Hanno chiesto le nostre scuse perché hanno revocato i domiciliari al sindaco Pd di Bibbiano, ma i capi di imputazione nei suoi confronti sono stati confermati e aumentati: siamo arrivati a 108 capi di imputazione. Dobbiamo chiedere scusa? Noi vogliamo la verità, non chiedere scusa. Se poi saranno innocenti, viva Dio, meglio. Ma ad occhio non è così”. In Emilia Romagna “come centrodestra pensiamo di vincere”, “credo che la Lega farà ottimi risultati”.