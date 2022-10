L’INTERVISTA | De Meo (Fi) a ItaliaChiamaItalia: “Voto all’estero da rivedere, basta alibi”

Francesca Alderisi, senatrice uscente, non si è ricandidata. Eppure, nel 2018 è stata lei, con i suoi 11mila voti di preferenze, a trascinare la lista del centrodestra in Nord e Centro America, che è arrivata prima prendendo senatore e deputato. Ma Forza Italia ha provato a far cambiare idea a Francesca? A coinvolgerla?

Nel primo contatto che ho avuto con lei mi ha subito anticipato un momento di riflessione che la stava portando alla decisione di non candidarsi. Mi sembrava scontato non chiederle qualcosa contro natura.

I più maligni dicono che in realtà le liste del centrodestra all’estero siano state fatte male, un po’ a caso…

Non credo. Credo invece che tutti i candidati siano stati protagonisti. Secondo me Forza Italia, come tutto il centrodestra, deve strutturarsi di più oltre confine. Bisogna tener vivo il rapporto con le comunità italiane e non ricordarsi degli italiani nel mondo solo in occasione di appuntamenti elettorali.

Come guarda al futuro il dipartimento Italiani nel mondo di Fi?

Proseguiremo nel nostro lavoro. Ho già in agenda vari appuntamenti, per i prossimi giorni, con i coordinatori azzurri all’estero. Mi auguro che con il prossimo governo si creino le condizioni perché il centrodestra possa risultare credibile anche oltre confine.

Fucsia Nissoli ha perso il seggio… E’ giusto che rimanga coordinatrice azzurra o Fi in Nord e Centro America ha in mente una ristrutturazione?

Credo che l’On. Nissoli abbia fatto un ottimo lavoro, anche nella sua funzione di parlamentare. Tante persone le hanno riconosciuto la capacità di essere presente. Non abbiamo pensato a nessuna riorganizzazione: il risultato va metabolizzato e messo sul tavolo con chi ne ha fatto un suo punto di forza. Adesso è il momento di trovare il modo di proseguire, senza disperdere quanto realizzato finora.

Salvatore De Meo, europarlamentare azzurro, responsabile del dipartimento Italiani nel mondo di Forza Italia

Ritorniamo al voto all’estero. Il prossimo Parlamento, il prossimo governo, si occuperà di metterlo in sicurezza una volta per tutte?

Tra qualche giorno si insedierà un governo a cui gli italiani hanno dato grande fiducia. Non possono più esserci alibi. Dobbiamo mettere in campo soluzioni concrete in Italia, con tutto quello che sta accadendo tra caro bollette e guerra in Ucraina; ma dobbiamo anche fare attività di programmazione e rivedere questo sistema di voto all’estero. E’ necessario tenere vivo il legame con gli italiani nel mondo. Berlusconi ha parlato di un ministero per gli italiani nel mondo, così come aveva fatto nel 2018. Ministero o no, è comunque necessario avere una figura che si occupi in maniera esclusiva di tutte le tematiche care al mondo degli italiani che vivono all’estero: fiscalità, rete consolare, cultura italiana, made in Italy e tanto altro.

Una alleanza tra MAIE e centrodestra avrebbe vinto le elezioni all’estero. Ci avete pensato? Avevate valutato l’ipotesi di una alleanza simile, prima che iniziasse la campagna elettorale?

Personalmente ho trovato un percorso già tracciato, ma non mi è sembrato che fosse mai stata messa sul tavolo questa idea. Del resto, a quei movimenti conviene così, la domanda andrebbe posta al MAIE… Sono movimenti che hanno fatto la loro fortuna mettendo in evidenza le differenze tra loro e i partiti tradizionali, quando in realtà abbiamo avuto dimostrazione che non sono altro che formazioni politiche come le altre, con tutti gli aspetti positivi e negativi.

