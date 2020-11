L’INTERVISTA | Borghese (MAIE) a ItaliaChiamaItalia: “A Roma lavoriamo per una finanziaria a favore degli italiani all’estero”

“E’ stata una battaglia molto dura, ma alla fine sono riuscito a sconfiggere questo nemico invisibile chiamato Coronavirus”. Parole dell’On. Mario Borghese. A Roma è una splendida giornata di sole, nonostante si stia avvicinando la fine del mese di novembre. Abbiamo incontrato il vicepresidente del MAIE nel Transatlantico di Montecitorio e la prima cosa che gli abbiamo chiesto è “come sta Onorevole?”. Ci ha spiegato che dopo essere stato contagiato dal Covid, si è ripreso al cento per cento. Ma ci è voluto tempo, guarire non è stato semplice.

“Sono stati giorni difficili. Ho avuto febbre, tosse, una perenne sensazione di stanchezza. Ho trascorso tutto il tempo della quarantena in isolamento. Me la sono vista brutta ma ora sono qui, carico di anticorpi secondo gli esami che ho fatto, immune al virus almeno per qualche mese”.

Negli scorsi giorni, purtroppo, è scomparso il padre dell’On. Borghese, Rodolfo, persona stimata e amata da tutti: “E’ stata una tragedia – dichiara Borghese a ItaliaChiamaItalia – ancora adesso mi porto dentro un immenso dolore. Penso a mio padre e mi sembra incredibile che non ci sia più. Mi restano i suoi ricordi, i suoi insegnamenti. Papà Rodolfo ha dedicato tutta la sua vita agli altri, sia nella sua generosa attività di medico, sia a livello di associazionismo e volontariato a favore degli italiani più deboli e bisognosi. Ci ha lasciato la certezza che attraverso le attività sociali di assistenza e di insegnamento potremo continuare nel futuro a tramandare l’amore per la nostra Madre Italia. Sono sicuro che da lassù continuerà a proteggere me, mio fratello, mio figlio, tutta la nostra famiglia”.

L’On. Mario Borghese con suo padre e suo fratello

Come ha ritrovato Roma, dopo il suo arrivo?

“Una città deserta. Impaurita. Alle prese con il virus, con il coprifuoco notturno, con le difficoltà di questa situazione che ci accomuna tutti. Sembra finzione, ma è la realtà che viviamo”.

E la Roma politica?

“Tutta concentrata sulla crisi sanitaria, che è anche economica e sociale. La sfida è quella di poter avere il vaccino anti-Covid disponibile prima possibile. E poi quella di trovare tutte le risorse necessarie per garantire a imprese, commercianti e famiglie di poter andare avanti nonostante le chiusure delle attività economiche e la conseguente perdita, per moltissimi, del posto di lavoro”.

Come si pone il Movimento Associativo Italiani all’Estero di fronte a questo scenario?

“In vista della legge di stabilità siamo concentrati, come sempre, sugli italiani nel mondo. Lavoriamo per trovare nella manovra economica le risorse necessarie per continuare a garantire l’assistenza ai connazionali in questo periodo complicatissimo. Anche oltre confine, a causa della pandemia, in tanti sono rimasti senza lavoro e talvolta senza un tetto sulla testa. Il governo italiano ha stanziato 6 milioni di euro per venire incontro alle difficoltà degli italiani all’estero, ma puntiamo a fare di più. Naturalmente, l’obiettivo è anche quello di trovare le risorse anche per assicurare le elezioni dei Comites il prossimo anno. Vogliamo che si voti per il rinnovo dei Comitati nel 2021 e ci stiamo battendo per questo”.