La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, giunta quest’anno alla sua XXV edizione, si terrà dal 13 al 19 ottobre e avrà come tema “Italofonia: lingua oltre i confini”.

Promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, l’iniziativa celebra – nell’anno della prima Conferenza internazionale dell’Italofonia e in continuità con la quinta edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo – lo spazio linguistico, culturale e sociale dell’italiano, immaginando una comunità globale unita dalla passione per la nostra lingua e dal legame con l’Italia.

Grazie al lavoro della rete diplomatico-consolare italiana e alla collaborazione con gli enti promotori della lingua, la Settimana offrirà in tutto il mondo un calendario ricco di appuntamenti ed eventi culturali.

Come MAIE conosciamo bene il valore della lingua e della cultura italiane all’estero. Non a caso, durante la presenza del MAIE al governo, abbiamo contribuito a stanziare la cifra record di 50 milioni di euro a sostegno della diffusione dell’italiano nel mondo.

“La nostra cultura è il nostro tesoro, la lingua italiana la nostra identità: è ciò che ci contraddistingue nel mondo più di ogni altra cosa”. Così dichiarava l’allora Sottosegretario agli Esteri, il presidente del MAIE Ricardo Merlo. Parole che condividiamo pienamente e che rappresentano la nostra linea guida.

Siamo convinti che l’Italia sia, prima di tutto, una grande potenza culturale. Per questo, come Movimento Associativo Italiani all’Estero, continuiamo a impegnarci perché la nostra lingua sia sempre più protagonista nel mondo: con iniziative culturali sui territori, sostenendo chi promuove l’italiano all’estero e lavorando in Parlamento per garantire le risorse necessarie a rafforzarne la diffusione, anche attraverso il sostegno agli enti gestori.

In occasione del mio prossimo tour negli Stati Uniti, previsto proprio nei giorni della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, incontrerò rappresentanti delle istituzioni locali per discutere anche del tema del sostegno alla cultura e alla lingua italiana all’estero. Sarà l’occasione per ribadire l’impegno del MAIE a favore di chi, ogni giorno, tiene alta la bandiera della nostra identità culturale oltre confine.

