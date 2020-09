L’INIZIATIVA | Conquista il mercato europeo attraverso Amazon Italia

Il 23 ed il 24 settembre alle 16:00 italiane le Camere di Commercio Italiane in America Latina che riuniscono le Aree ACCA (COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, GUATEMALA, PERU’, REPUBBLICA DOMINICANA, VENEZUELA) e MERCOSUR (ARGENTINA, BRASILE, PARAGUAY E CILE) presenteranno il progetto AMAZON ITALIA in portoghese e in spagnolo agli imprenditori interessati ad investire sul mercato italiano, porta di accesso per il mercato europeo.

Le Camere di Commercio Italiane dell’Area ACCA e MERCOSUR negli ultimi mesi di lockdown, anticipando una necessità ormai prossima a manifestarsi, hanno avviato una collaborazione per esplorare il potenziale delle vendite dei prodotti dell’America Latina sui mercati europei utilizzando il Marketplace di Amazon Italia.

Il progetto, iniziato nel mese di giugno 2020, ha permesso alle Camere Italiane di selezionare i professionisti più quotati in Italia ed in Europa al fine di elaborare una strategia di penetrazione nei 5 mercati europei (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito).

Il potenziale del progetto è molto elevato, soprattutto se consideriamo i seguenti tre elementi:

Un mercato che attraverso i 5 Marketplace di Amazon copre l’intero territorio europeo con un potenziale di oltre 500 milioni di abitanti, dove si registra la più elevata penetrazione di Internet (78% della popolazione) del mondo, con una crescita degli acquisiti online superiore alla media.

Rispetto ai Marketplace in USA o in ASIA, il mondo dell’E-Commerce europeo si dimostra ancora in fase di crescita e, essendo più recente, con minore competizione e con costi di accesso notevolmente inferiori.

Le imprese dell’America Latina non hanno ancora esplorato tale potenziale che darà loro la grande opportunità di vendere direttamente ai consumatori finali.

L’Italia, importante player internazionale nel campo delle esportazioni, potrebbe diventare la piattaforma di accesso al mercato europeo per le aziende dell’America Latina, attraendo una serie di investimenti che potranno creare nuove opportunità di business e di lavoro.

Le Camere di Commercio Italiane coinvolte potranno offrire nuove opportunità sia agli associati locali sia a quelli in Italia con servizi inediti determinanti per giocare un ruolo da protagonisti nel contesto della facilitazione e del supporto al commercio fra l’Italia e l’America Latina.