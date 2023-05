LINGUA ITALIANA NEL MONDO | Macedonia, oltre 2200 studenti

La conferenza, organizzata dall’Ambasciata d’Italia, assieme a tutte le istituzioni e gli altri attori interessati alla promozione dell’italiano in Macedonia del Nord, ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulla diffusione attuale della lingua in questo Paese e identificare le sfide future.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Silvestri ha sottolineato che attualmente in Macedonia del Nord si contano oltre 2200 gli studenti di italiano nelle classi medie e superiori, nelle Università e negli istituti privati, ma molti di più sono coloro che parlano italiano, grazie anche ai circa 100.000 macedoni che vivono nel nostro Paese.

Ricordando il rinnovato interesse del nostro Governo per i Balcani occidentali, ha quindi evidenziato come la promozione della lingua italiana all’estero continui ad essere per noi un obiettivo strategico, ma essa rappresenti anche un’opportunità per la Macedonia del Nord, perché l’Italia è «un Paese vicino politicamente, economicamente e culturalmente». Ha poi riassunto così il senso della Conferenza: «Puntiamo a realizzare una panoramica a 360 gradi sulla situazione della lingua italiana in questo Paese, ma anche a sviluppare una riflessione su cosa si può fare di più, per assecondare la forte domanda di italiano che c’è».