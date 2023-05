Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “La Marca in Costa Rica? Passerella inutile, risultati zero”

L’affondo del vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi dopo la visita della senatrice Francesca La Marca in Costa Rica: “I connazionali che vivono in Costa Rica, così come quelli di tutto il Nord e Centro America, dai propri rappresentanti in Parlamento si attendono risultati concreti e finora non ce ne sono stati affatto. Francesca La Marca in qualche modo porta a casa i voti, ma non i risultati”

“Vengo a sapere, dagli organi di informazione dedicata agli italiani all’estero, che la senatrice Francesca La Marca, eletta con il Pd nella ripartizione estera Nord e Centro America, è stata di recente in Costa Rica, per alcuni incontri con rappresentanti delle istituzioni e della comunità italiana. Tutto bene, per carità, sta facendo solo il suo dovere. Ma a farmi storcere il naso è l’ipocrisia di certa politica. Ma come, in tanti anni di Parlamento La Marca si è sempre disinteressata del Centro America, e ora fa tappa nei diversi Paesi dell’America Centrale con tanto di selfie e comunicati stampa? È il colmo. La Marca in tanti anni di Parlamento ha portato risultati zero agli italiani nel mondo”. Lo dichiara il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi.

“I connazionali che vivono in Costa Rica, così come quelli di tutto il Nord e Centro America, dai propri rappresentanti in Parlamento si attendono risultati concreti e finora non ce ne sono stati affatto. Senza contare che in Canada, e in particolare a Toronto, sua città di residenza, non sono pochi i problemi da risolvere, con gli enti promotori della lingua italiana che non ricevono i fondi dallo Stato e le tante associazioni italiane che lamentano di essere state abbandonate a se stesse negli ultimi anni. Francesca La Marca in qualche modo porta a casa i voti, ma non i risultati”.

“La senatrice dem si adoperi piuttosto affinché i pensionati AIRE non debbano pagare le tasse sulla propria pensione, affinché l’assistenza sanitaria sia garantita agli italiani nel mondo nel momento del loro provvisorio rientro in Patria, della rete consolare che nonostante gli sforzi di diplomatici e funzionari continua a fare acqua da tutte le parti. Questo interessa agli italiani all’estero, stanchi ormai di passerelle inutili”, conclude il vicepresidente MAIE.