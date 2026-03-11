La Liguria guarda al Sud America per rafforzare relazioni economiche, culturali e istituzionali con le comunità di origine ligure. È questo l’obiettivo della missione in Brasile promossa dalla Regione Liguria nell’ambito del progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, iniziativa pensata per valorizzare il legame con i liguri all’estero e creare nuove opportunità di collaborazione internazionale.

Nel corso della visita istituzionale, l’assessore regionale all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti ha incontrato aziende e imprenditori locali presso la Camera di Commercio di Poços de Caldas, in un appuntamento dedicato alla presentazione del territorio ligure, delle sue eccellenze produttive e delle possibili sinergie economiche tra Italia e Brasile.

“Abbiamo avuto un confronto molto positivo con le imprese della Camera di Commercio di Poços de Caldas – ha dichiarato Ripamonti – ed è stato anche un momento particolarmente emozionante perché molte delle aziende presenti hanno origini italiane e, in alcuni casi, addirittura liguri. Abbiamo presentato il nostro territorio e le sue opportunità, creando un primo collegamento concreto che auspichiamo possa trasformarsi in una rete stabile di relazioni economiche, culturali e istituzionali”.

Il progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo” nasce proprio con l’obiettivo di mantenere viva l’identità ligure nelle comunità all’estero e di trasformare questo patrimonio culturale in un vero e proprio ponte tra territori, capace di favorire scambi, investimenti e collaborazioni internazionali.

La missione sudamericana della Regione Liguria proseguirà ora in Argentina. A Buenos Aires è prevista l’inaugurazione di una targa celebrativa presso il Parlamento della città e un sopralluogo nell’area individuata per la futura realizzazione di una replica della Lanterna, simbolo storico di Genova e punto di riferimento identitario per i liguri nel mondo.