Con l’arrivo del maxi-ponte primaverile, Leolandia, l’unico parco a tema in Italia pensato per i bambini fino a 12 anni, spalanca le porte dell’immaginazione con esperienze capaci di coinvolgere tutta la famiglia.

Largo alle emozioni e ad una generosa dose di adrenalina a bordo di galeoni in balia della tempesta, spericolati trenini del west e futuristiche macchine volanti, con la possibilità, per i più coraggiosi, di provare la sensazione di essere lanciati in cielo a tutta velocità da una torre alta 39 metri!

E con i primi caldi, torneranno anche le attrazioni acquatiche: i tronchi di Gold River, le Rapide dei Draghi e i giochi acquatici per i più piccoli, sorvegliati dai maestosi draghi dell’area a tema Draghi e Leggende.

La magia continua sui tanti palchi del parco, con il debutto della nuova stagione di spettacoli dal vivo: la novità più attesa è Il Drago della Sorgente, musical ricco di effetti speciali, numeri di illusionismo e acrobazie, in cui un minaccioso drago addormentato si risveglia in un crescendo di tensione e meraviglia, per poi rivelarsi una creatura pacifica, pronta a sorvegliare e proteggere il regno.

Al via anche La Festa dei Colori, un vero e proprio inno alla diversità culturale, che accende il Palco dei Pirati con danze e musiche provenienti da ogni angolo del mondo.

Dopo il grande successo dello scorso anno, si riapre inoltre il sipario su Esiste Davvero 2, Alla Ricerca di Unicò! lo spettacolo premiato come Miglior Attrazione per Famiglie 2024, che riunisce sullo stesso palco tutti i protagonisti del mondo Leolandia in un’esplosione di colori, musica ed energia, capace di coinvolgere i bambini e sorprendere anche gli adulti.

E proprio i personaggi dei cartoni animati sono i protagonisti di spettacoli tutti nuovi: si parte con Masha e Orso intorno al mondo, in cui i due beniamini dei più piccoli saranno alle prese con un giro del mondo tra scatenati can-can, raffinate atmosfere giapponesi e travolgenti sessioni di samba, e si prosegue con PJ Masks Academy, con i Superpigiamini che insegneranno al pubblico i trucchi per diventare veri supereroi in poche, semplici, mosse.

Presenti all’appello anche le cagnoline di pastore australiano Bluey e Bingo, protagoniste di una serie tv seguitissima, Ladybug e Chat Noir, il Trenino Thomas e i mitici Bing e Flop, che da quest’anno presenteranno un nuovo mini-show ispirato alle avventure delle loro giornate a Leolandia, tra giochi interattivi e baby dance.