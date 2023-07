Le infrastrutture che servono all’Italia

Purtroppo, l’Italia ha una carenza di infrastrutture. Ciò si è visto in più di un’occasione. Per esempio, se si fosse fatta molto prima la Gronda di Genova, nel 2018, la situazione inerente al Ponte Morandi avrebbe avuto un impatto inferiore sulla viabilità nel capoluogo ligure. Le infrastrutture devono essere fatte. Fortunatamente, sembra che le politiche dell’attuale Governo vadano in quella direzione.

Per esempio, qui in Provincia di Mantova si è tornato a parlare di un’autostrada tra Cremona e Mantova. Infatti, in Lombardia vi sono due assi autostradali tra Milano, Bergamo e Brescia, più tutte le pedemontane e le superstrade, mentre il sud della regione (le Province di Lodi, Cremona e Mantova) è carente di autostrade, a parte l’Autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia (che passa anche per Cremona) e l’Autostrada A22 Brennero-Modena, la quale attraversa anche la Provincia di Mantova.

Noi mantovani abbiamo minore disagio ad andare a Bologna che a Milano, il capoluogo della nostra regione.

Si parla anche della Ti-Bre, l’Autostrada Tirreno-Brennero, la quale metterà in comunicazione l’Autostrada A22 Brennero-Modena, all’altezza di Nogarole Rocca, all’Autostrada A15 Parma-La Spezia, passando anche per la Provincia di Mantova. Si parla nuovamente della superstrada Fano-Grosseto, la quale è interrotta da anni all’altezza della galleria della Guinza, tunnel da anni incompiuto, che se fosse completato metterebbe in comunicazione Mercatello sul Metauro, nelle Marche e in Provincia di Pesaro-Urbino, con San Giustino, in Umbria e in Provincia di Perugia.

In Toscana, si deve finire l’adeguamento a norma della galleria di Casal di Pari, sulla Strada Statale 223 Siena-Grosseto, la quale è parte dell’asse Fano-Grosseto.

Non dimentichiamo l’ammodernamento della Strada Statale 106 Jonica (Taranto-Reggio Calabria) e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Si devono mettere in sicurezza anche molte infrastrutture esistenti, come le autostrade siciliane A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania.

L’Italia potrà essere competitiva solo con delle buone infrastrutture. Dunque, il tema non può essere eluso.