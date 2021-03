L’app che aiuta a ottenere la cittadinanza italiana, L’INTERVISTA di ItaliaChiamaItalia al fondatore Ermir Lushnjari

Ha 37 anni, è nato a Fier, Albania. Da oltre 22 anni vive a Verbania. Ha studiato in Italia. A colloquio con il Italiachiamaitalia.it spiega: “A seguito di tante richieste, in particolare dal Sud America, ho aggiunto anche la cittadinanza per ius sanguinis”

Ermir Lushnjari ha 37 anni, è nato a Fier, Albania. Da oltre 22 anni vive a Verbania. Ha studiato in Italia, si è laureato in giurisprudenza con tesi in immigrazione ed è consulente legale con uno Studio professionale a Verbania. Soprattutto, ed ecco il motivo per cui ItaliaChiamaItalia.it l’ha voluto sentire, è il fondatore della app CAJ MALI che aiuta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Ne abbiamo già parlato sulle pagine del nostro quotidiano online. Ora ci ritorniamo, perché a seguito delle richieste da emigrati italiani in Brasile, Argentina ed altri paesi sudamericani in particolare, Ermir ha migliorato le funzioni dell’app, aggiungendo anche la cittadinanza per ius sanguinis. La versione Android è operativa, quella iOS è in aggiornamento.

Attualmente l’app raggiunge 12.000 utenti in 180 paesi del mondo.

Ermir Lushnjari, che servizi offre la tua app, in generale?

Sono 8 i servizi in totale, tutte le funzioni, in maniera diversa e con un linguaggio molto semplice, spiegano la legge per acquisire la cittadinanza italiana. Esempio: la funzione INFO CITTADINANZA descrive in maniera sintetica quali sono i requisiti per ogni tipologia di domanda, la funzione DOMANDE E RISPOSTE è una faq per le domande più diffuse tra i richiedenti per motivo: matrimonio, residenza e ius sanguinis.