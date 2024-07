A Los Angeles 72mila persone hanno visitato, dal 3 all’8 luglio, Villaggio Italia, l’expo itinerante delle eccellenze italiane in tour mondiale insieme alla nave Amerigo Vespucci.

Martedì 9 luglio si è svolta la cerimonia conclusiva della tappa in California dello storico veliero e nave scuola della Marina militare, su cui sono salite, nel periodo, oltre 42mila persone.

Nel Villaggio Italia si sono svolti 30 eventi, per 140 ore di show: dalle visite guidate presso le mostre, agli show cooking, dalle esibizioni della fanfara della legione allievi Carabinieri e dei musicisti dell’accademia teatro alla Scala, alle conferenze internazionali dedicate alla blue economy e alla space economy; fino all’incontro con l’artista Jago, che ha realizzato, per il tour mondiale della Vespucci, l’opera in bronzo La David.

Gli appuntamenti hanno incluso anche proiezioni di film italiani, a cura della mostra internazionale del cinema di Venezia.

I visitatori hanno potuto ammirare anche l’esposizione delle fiaccole storiche delle Olimpiadi, la mostra di design intitolata Italia geniale, organizzata dal Mimit e il patrimonio paesaggistico d’Italia, grazie a un’esposizione fotografica sui mari italiani.

Ritroveremo il villaggio Italia a Tokyo, dal 25 al 30 agosto.