La regina Elisabetta compie 95 anni senza l’amato Filippo. Un compleanno triste, per la sovrana, il cui marito si è spento lo scorso 9 aprile dopo 73 anni al suo fianco. Harry è ripartito dopo il funerale. Elisabetta è più sola che mai dopo la morte del consorte, proprio com’è apparsa ai suoi funerali: vestita a lutto, seduta da sola nella cappella di San Giorgio, ha commosso il mondo intero.

Fonti vicine al Palazzo hanno fatto sapere nei giorni scorsi che Elisabetta anche oggi per il suo compleanno non mancherà, come ha fatto la maggior parte degli altri giorni dell’anno, di mettersi personalmente al volante della sua auto per raggiungere Frogmore, una delle parti preferite della tenuta di Windsor, per portare a spasso i suoi nuovi cuccioli, Fergus, un dorgi e il corgi Muick.

Una ricorrenza che era solita trascorrere nella intimità familiare insieme al consorte e a qualche altro membro dei Windsor prima dei festeggiamenti ufficiali che si tengono tradizionalmente nel mese di giugno con la parata Trooping the Colour.

Secondo quanto racconta il Mail, proprio lì sarebbe andata anche nei giorni scorsi, per cercare conforto in un idilliaco paesaggio dove i ciliegi sono ancora in fiore e i fiori primaverili adornano le rive di ridenti laghetti. Anche questo per lei è un modo per rilassarsi, per rigenerarsi. Una routine che la aiuta a fare i conti con il resto della sua vita senza il duca di Edimburgo.

73 anni a fianco della stessa persone sono una vita intera. Per la regina Elisabetta, poi, hanno rappresentato davvero tutto. Per lei Filippo era non solo un compagno di vita, ma l’unico con cui potesse essere se stessa, fuori da quel ruolo che la vita le ha voluto assegnare. Andare avanti da sola sarà certamente più difficile.