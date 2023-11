Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, l’Associazione ‘Puglia in Rosé’, in collaborazione con la Regione Puglia, ha organizzato “una maratona di tre giorni finalizzata a veicolare nella Grande Mela la qualità e la sostenibilità dei prodotti pugliesi. ‘Eat Well, Feel Wonderful’, questo lo slogan scelto dall’assessorato regionale all’Agricoltura per celebrare il mangiar bene e sentirsi in forma, è alla base di una tematica, quella del wellness, molto sentita a New York.

I consumatori statunitensi e internazionali, infatti, sono alla continua ricerca di prodotti salutari che possano ridurre il rischio di malattie legate al colesterolo, all’obesità o all’ipertensione.

A scendere in campo per l’occasione, i big pugliesi del settore del food&wine: ‘Casillo Group”, ‘Caseificio Gioiella”, ‘Frantoio Muraglia”, ‘Granoro’ e i prodotti rappresentati dall’Associazione ‘Puglia in Rosè’, tra i quali i vini Vespa Vignaioli.

Ai banchi d’assaggio food blogger americani ed esperti del wellness newyorkese che, per tutta la durata dell’evento, toccheranno con mano l’offerta dell’enogastronomia pugliese in trasferta, conoscendone le proprietà digeribili, salutari e sostenibili”.