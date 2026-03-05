La Lanterna di Genova, simbolo storico del capoluogo ligure, sarà replicata simbolicamente nei principali Paesi dell’emigrazione italiana in Sud America. L’iniziativa rientra nella missione istituzionale della Regione Liguria in Brasile, Argentina e Cile e fa parte del progetto “Lanterna, luce dei liguri nel mondo”, pensato per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano.

La prima replica simbolica della Lanterna sarà inaugurata il 9 marzo a Poços de Caldas, in Brasile. Il progetto prende ispirazione dal faro genovese, che per secoli è stato l’ultimo riferimento visivo per migliaia di emigranti, non solo liguri, prima della partenza verso le Americhe.

Un ponte tra Liguria e comunità all’estero

L’obiettivo dell’iniziativa è realizzare repliche simboliche della Lanterna nelle principali comunità liguri del mondo, creando un ponte permanente tra la Liguria e i territori segnati dall’emigrazione storica.

Dopo la tappa brasiliana, la missione della Regione Liguria proseguirà in Argentina, a Buenos Aires, in occasione dei 125 anni dell’associazione Carboneros Unidos. L’11 marzo, presso il Parlamento della città, sarà inaugurata una targa celebrativa e verrà effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la futura realizzazione di una nuova Lanterna. Nel 2026 la Regione Liguria ha inoltre finanziato il progetto editoriale dedicato ai 125 anni di storia dell’associazione.

Le tappe in Cile tra Santiago e Valparaíso

La missione si concluderà in Cile, con incontri a Santiago del Cile e Valparaíso, storico porto di arrivo per moltissimi emigranti liguri. Proprio a Valparaíso verrà presentato il luogo individuato per la costruzione della terza Lanterna simbolica.

“La missione in Sud America – dichiara l’assessore regionale all’emigrazione Paolo Ripamonti – rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare i rapporti con le comunità liguri all’estero e rafforzare un dialogo istituzionale che affonda le proprie radici nella nostra storia. Con il progetto vogliamo dare un segno concreto e riconoscibile dell’identità ligure, ma anche creare nuove opportunità di collaborazione in ambito culturale ed economico. Le comunità liguri oltreoceano sono un patrimonio umano e professionale straordinario: rafforzare queste connessioni significa costruire relazioni stabili e prospettive condivise di sviluppo tra territori legati da una storia comune”.

Incontri anche con delegazioni di Uruguay e Paraguay

Nel corso della missione sono previsti anche momenti di confronto con delegazioni provenienti da Uruguay e Paraguay, nell’ottica di rafforzare ulteriormente i rapporti istituzionali e culturali con le comunità liguri presenti in tutta l’America Latina.

Un progetto che punta non solo a valorizzare la memoria dell’emigrazione, ma anche a costruire nuove opportunità di collaborazione tra la Liguria e i territori che hanno accolto generazioni di emigranti italiani.