La gravidanza può avere influenza sulla vista?

Già secoli fa si iniziò a pensare a un collegamento tra la gravidanza e la vista. Nel XVI secolo il medico Jacques Guillemeau affermò che era possibile capire se una donna fosse incinta semplicemente guardando i suoi occhi: disse che nel secondo mese di gravidanza le donne in dolce attesa mostravano pupille più piccole, palpebre cadenti e vene un po’ sporgenti agli angoli dell’occhio. Indipendentemente dal fatto che questo sia vero o meno c’è comunque una relazione tra la gravidanza e la vista.

Molte donne incinte, tra i tanti cambiamenti che subiscono durante questo periodo della loro vita, notano anche un peggioramento della vista. Ma c’è un vero nesso? La gravidanza può influenzare in qualche modo la vista? La risposta è sì: il cambiamento ormonale può causare a circa il 50% delle donne in attesa la sensazione di un peggioramento della visione o sintomi fastidiosi legati agli occhi. Secondo i dati gestiti da www.clinicabaviera.it, una delle aziende oftalmologiche più importanti d’Europa, oltre il 20% delle donne che aspettano un bambino soffre di occhio secco, il 10% nota una visione offuscata e quasi il 30% ha un aumento della miopia.

Durante la gravidanza il corpo subisce molti cambiamenti, tra cui la ritenzione di liquidi e l’aumento del volume del sangue che può causare problemi alla vista. Disturbi che sono di solito passeggeri e scompaiono subito dopo il parto. Gli esperti di Clinica Baviera hanno elencato i più comuni:

Occhio secco

I cambiamenti ormonali causano una diminuzione della produzione di lacrime, di conseguenza l’occhio può essere più irritato, secco, con conseguenti fastidi come bruciore, lieve dolore, prurito e sensazione di sabbia all’interno o visione offuscata. Per cercare di alleviare il problema si possono usare lacrime artificiali in modo da idratarlo e lubrificarlo, evitando i conseguenti fastidi. Si possono anche utilizzare umidificatori negli ambienti per alleviare questi disturbi e minimizzare il continuo ammiccamento volontario per lubrificare gli occhi. Contrazione degli occhi

Non è uno dei problemi più comuni ma alcune donne incinta notano piccole contrazioni degli occhi nel secondo trimestre di gravidanza, che possono essere causate da stress e stanchezza. Per cercare di evitarle si dovrebbero usare tecniche di rilassamento, allontanare situazioni stressanti e soprattutto provare a mangiare bene. A volte, una carenza di vitamine può causare spasmi muscolari involontari, di solito quando c’è una mancanza di vitamina B12 o di minerali come il potassio e il magnesio. Aumento della miopia

Ritenzione idrica e aumento di peso possono causare un cambiamento di gradazione nelle donne incinta, una condizione che di solito è transitoria. La ritenzione di liquidi può far sì che la cornea cambi la sua curvatura e questo distorce la visione e aumenta la miopia. Lampi o macchie scure

Le donne incinta possono notare lampi luminosi dovuti all’aumento della pressione sanguigna. Si può anche percepire il contrario, piccole macchie scure, chiamate scotomi, che possono essere causate dal diabete gestazionale, dai cambiamenti ormonali o dalla mancanza di ferro. Uno dei rimedi naturali più efficaci è la luteina, un potente antiossidante naturale che protegge gli occhi da possibili problemi e si trova in molti alimenti come spinaci, broccoli, piselli, barbabietole, zucca e carote. Affaticamento visivo

L’affaticamento visivo nelle donne incinta è dovuto alla diversa produzione ormonale e alla preparazione dell’utero al parto. Dormire ore sufficienti di notte, riposare, non fare un uso eccessivo degli schermi, approfittare della luce naturale e non sforzare gli occhi con la luce bassa o artificiale può aiutare a ridurre l’affaticamento. Palpebre gonfie

Tra gli altri possibili disturbi delle donne incinta ci può essere l’avere le palpebre gonfie; questo può essere dovuto a un’irritazione causata a sua volta da occhi secchi o da pressione alta. A volte, oltre alle lacrime artificiali risulta utile assumere alimenti ad alto contenuto di acidi grassi e omega 3 come salmone, noci e tonno. Edema oculare

Uno dei problemi più comuni nelle donne incinta è la ritenzione di liquidi che può causare gonfiori alle gambe, ai piedi, alle mani e, a volte, anche edema oculare e visione offuscata. In pratica, vengono prodotte più lacrime del normale e la cornea e il cristallino si ispessiscono, rendendo la visione più difficile.

Se una donna incinta nota uno di questi sintomi è importante consultare un oculista per escludere altre complicazioni; le cause principali di questi disturbi sono i cambiamenti ormonali e la variazione della pressione intraoculare, ma possono anche essere sintomi di altri problemi sottostanti che è importante analizzare quanto prima. Gli esperti di Clinica Baviera hanno elencato le possibili cause dei problemi che si possono riscontrare durante la gravidanza:

Diabete gestazionale

Il diabete gestazionale può causare problemi alla vista come la visione offuscata, quindi se notate questo problema meglio recarsi dal medico per escludere che si tratti di diabete gestazionale.

Preeclampsia

Se si ha la vista offuscata accompagnata da un forte mal di testa per più di due o tre ore, potrebbe essere dovuto alla preeclampsia, una complicazione della gravidanza dovuta alla pressione alta.

Anemia

L’anemia può essere molto frequente in gravidanza, con possibili problemi alla vista che ne conseguono: in questi casi il problema si risolve da solo quando scompare l’anemia.

Pressione sanguigna bassa

In gravidanza la bassa pressione sanguigna può causare la visione offuscata che scompare però una volta che la pressione si stabilizza.

Emicrania

Durante la gravidanza molte donne soffrono di emicrania e questo può causare problemi alla vista.

Disidratazione

La disidratazione è un altro problema comune nelle donne incinta che può causare problemi agli occhi. È molto importante controllare l’idratazione durante questo periodo.

Il dottor Federico Fiorini, direttore sanitario di Clinica Baviera Bologna spiega: “Durante la gravidanza è normale che il corpo subisca molte trasformazioni. I cambiamenti ormonali producono ritenzione idrica e un aumento del volume del sangue e questo può causare problemi visivi come visione offuscata, visione doppia, la comparsa di macchie nel campo visivo o occhio secco. Noi di Clinica Baviera abbiamo voluto stilare una piccola guida alle possibili cause e i consigli per affrontare questi disturbi da trasmettere a tutte le donne incinte; è bene sapere che la maggior parte di questi problemi scompare in modo naturale dopo il parto ma è sempre consigliabile consultare un oculista in caso di sintomi persistenti o che preoccupano e provocano qualsiasi dubbio in una donna”.