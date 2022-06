La Dolce Vita sul Lago di Garda al Quellenhof Luxury Resort Lazise conquista le coppie

Atmosfera e paesaggi mediterranei attendono gli ospiti del Quellenhof Luxury Resort Lazise, sul Lago di Garda. Coppie e famiglie possono lasciarsi coccolare dall’accoglienza e dalle tante attività proposte, dal comfort e dal lusso del cinque stelle di proprietà della famiglia Dorfer. Posizionato nella parte più alta del borgo medievale di Lazise, il resort con la sua moderna architettura, le sue ampie vetrate e i suoi ambienti acquatici all’aperto e i suoi giardini, regala uno skyline mozzafiato sul lago e sulla vegetazione mediterranea fatta di uliveti, vigneti, alberi di limone, cipressi, palme e spettacolari fioriture primaverili ed estive.

LUOGO IDEALE PER LE COPPIE CHE VOGLIONO DEDICARSI TEMPO

Al risveglio, al Quellenhof Luxury Resort Lazise, ci si può lasciar deliziare da una ricca colazione servita in camera o al buffet. Ogni giornata è unica con itinerari da creare secondo le proprie preferenze: rilassandosi negli ampi ambienti esterni del resort, lasciandosi coccolare dai trattamenti benessere nella Onda Spa e nell’area sauna e relax solo per adulti, praticando sport nella sala fitness o godendosi la Infinity Sky Pool riservata agli adulti. Momenti che si possono intervallare con una piacevole Cocktail Experience. Per chi vuole scoprire il Garda, non mancano proposte di arte, cibo, moda, musei e shopping, sì, perché nei dintorni si possono visitare posti magici seguendo la propria ispirazione. Per chi ama la natura, le passeggiate che, dal resort, portano in riva del lago, a Lazise e verso altri borghi, sono una splendida occasione per respirare i profumi dei giardini. Per tutto il resto, il resort può organizzare un’uscita in barca a vela o in motoscafo, completa di Gourmet Picnic Quellenhof, con scelta tra un delizioso aperitivo, uno spuntino o un light lunch. Una proposta inusuale è il giro in Vespa, alla volta di Lazise e dintorni e, volendo, completa di Gourmet Picnic da gustare fermandosi in una piccola baia o all’ombra di un ulivo nell’entroterra. Per vivere il romanticismo della Dolce Vita. Agli amanti del vino, la sommelier Michela Cavedoni del Ristorante Panorama propone la degustazione di alcuni degli oltre 800 vini della cantina del resort o, da settembre, il Bike Wine Tour, un percorso in bicicletta per visitare, accompagnati dalla sommelier, cantine dei dintorni e degustarne i vini pregiati. Per godersi l’atmosfera romantica della location, alla sera si può optare per una cena privata con degustazione di vini, con sommelier oppure per l’aperitivo afrodisiaco Champagne & Oyster Pleasure. (Proposta per coppie: Fuga romantica con Champagne & massaggio per 2 – 2 notti – da € 660,00 a persona).

META PERFETTA ANCHE PER LA FAMIGLIA

Al Quellenhof Luxury Resort Lazise i genitori si rilassano, i figli si divertono e poi ci si regala tutti insieme momenti indimenticabili nei dintorni o con gite di giornata. Il risveglio è addolcito da una ricca colazione e dalla vista sul paesaggio. Si può trascorrere il tempo nel grande giardino con piscina per bambini e ragazzini, dotata di due scivoli. E poi il grande parco giochi e il campo da calcio. La famiglia può condividere i momenti di benessere nelle due saune e nella zona relax a loro dedicate. Tra le gite, il giro in pedalò sul lago o i parchi divertimento e natura raggiungibili a piedi, in auto, in navetta e in barca. Per il divertimento il parco acquatico Canevaworld Aquapark con emozionanti scivoli d’acqua, Movieland Park con i suoi spettacoli e le attrazioni ispirate a Hollywood e Gardaland. O il Sea Life Aquarium e, per chi ama i giardini italiani e inglesi, la visita all’Isola del Garda o al Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio. (Proposta per famiglie: Enjoy Family Time compreso ingresso a Gardaland – 6 notti – da € 1535,00 a persona).

PER TUTTI, COPPIE E FAMIGLIE

I percorsi escursionistici e ciclistici. Il Quellenhof Luxury Resort Lazise regala anche altri bellissimi spazi come il laghetto balneabile nel giardino, il ristorante panoramico dove poter gustare cene complete di sei portate e il Bistrò giornaliero à-la-carte La Piazza, che propone piatti mediterranei da gustare sulla terrazza soleggiata con vista giardino e oliveto.