Jadea Maglie e Leggings Primavera/Estate 2022, la nuova collezione

Jadea, brand italiano di intimo rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, annuncia la nuova collezione Maglie e Leggings per la stagione Primavera/Estate 2022. Prodotti di abbigliamento casual di tendenza per esaltare, con qualità e comfort, la quotidianità di tutte le donne.

La linea Jadea Maglie Primavera/Estate 2022 propone t-shirt e canotte dallo stile unico, studiate per valorizzare le forme di ogni donna in tutte le situazioni quotidiane. La sperimentazione continua è evidente nella T-shirt in jersey 100% cotone dalla vestibilità comoda (art. 4386) impreziosita da una serie di borchie applicate sul petto in stile tasca. Dotata di spacchetti laterali, è disponibile nei colori bianco o nero.

Per affrontare i primi caldi della stagione non c’è niente di meglio di una canotta: è il caso dell’art. 4387, realizzato in costina 100% cotone e caratterizzato da una profonda scollatura al termine della quale trionfano dei particolari bottoncini in cocco. La versatilità di questo prodotto è evidente nella disponibilità dei colori: bianco, nero e verde militare rendono la canotta firmata Jadea perfetta per ogni momento della giornata.

Le donne in cerca di una via di mezzo tra maniche lunghe e canotte possono contare sulla linea Chic, quella maggiormente votata all’eleganza dei colori e delle rifiniture. Per questa collezione, Jadea propone una maglia (art. 4392) con scollo a barca e maniche corte in pizzo sangallo. Disponibili in versione bianca o nera, donano una ventata di romanticismo alle fresche giornate primaverili.

Freschezza e raffinatezza caratterizzano anche la maglia (art. 4393), che propone un taglio dritto e maniche raglan realizzate in un sofisticato chiffon a pois.

Non solo maglie. A completamento degli abbinamenti primaverili non poteva mancare un prodotto per la parte sotto: si tratta del leggings della linea Chic Capri (art. 4411), elegante e grintoso allo stesso tempo grazie alla fattura in cotone elasticizzato con baschina alta e alle borchie color bronzo o argento su fondo nero.

Disegnati per soddisfare ogni esigenza di portabilità, i capi della collezione Maglie e Leggings Jadea sono disponibili dalla taglia S alla XL, con una ricca varietà tra modelli e colori. Questo per permettere a qualsiasi donna di trovarsi a proprio agio in qualunque momento della giornata.