Plenaria CGIE nei giorni 19-23 giugno. Romagnoli: “Pronto a lavorare per gli italiani all’estero”

Proprio in vista della plenaria CGIE, Romagnoli, dietro invito dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi, parteciperà alla riunione preliminare per il Belgio, che avrà luogo il prossimo 12 giugno alle ore 15 presso l'ambasciata d'Italia a Bruxelles

La prima assemblea plenaria del nuovo Consiglio Generale degli Italiani all’Estero si terrà nei giorni 19-23 giugno a Roma, presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina. Massimo Romagnoli, consigliere CGIE eletto per il Belgio e presidente del Movimento delle Libertà, si dice “pronto a lavorare al meglio per le nostre comunità, con l’obiettivo di contribuire a dare ai nostri connazionali oltre confine le risposte che da tempo stanno aspettando”, dichiara.

“Raccoglierò le istanze della comunità italiana in Belgio e le porterò sui tavoli del CGIE, affinchè il Consiglio si occupi dei temi che più interessano gli italiani che vivono e lavorano nel cuore dell’Europa”, sottolinea il consigliere.

“Da parte mia – evidenzia Romagnoli in conclusione -, sono interessato soprattutto a fare in modo che il Sistema Paese possa crescere ulteriormente nel mondo, arricchendosi di nuovi progetti e nuove collaborazioni, per continuare a rendere grande l’immagine dell’Italia all’estero”.