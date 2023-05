Italiani nel mondo, Premio Innovazione italiana in Svizzera: assegnazione a Zurigo

Il Comites di Zurigo, in collaborazione con la Cattedra di Italianistica dell’Università di Zurigo e con il Politecnico Federale di Zurigo ha organizzato la cerimonia di assegnazione della terza edizione del Premio Innovazione italiana in Svizzera, che si terrà domani 10 maggio alle 18 all’Istituto Asien-Orient dell’Università di Zurigo.

Il Comites di Zurigo assegna quattro borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna a quattro giovani dottorandi italiani che si sono distinti per il loro lavoro di ricerca. Per la Cattedra di Italianistica dell’Università di Zurigo: dott.ssa Sara Ferrilli, “Per raggio di stella: Cecco d’Ascoli e la cultura volgare tra Due e Trecento”, Ravenna, Longo 2022; dott. Stefano Negrinelli, “Gli esiti delle occlusive velari latine nelle varietà retoromanze grigionesi dell’AIS”.

Per il Dipartimento delle scienze dei materiali ed il Dipartimento di fisica del Politecnico di Zurigo: dott. Luigi Bonati, “Machine learning and enhanced sampling simulations”; dott. Giacomo Sala, “Magnetization dynamics induced by spin and orbital currents in ferro – and ferrimagnets”.

Il premio, che intende promuovere dottorandi/e giovani ricercatori/ricercatrici italiani/e che operano in Svizzera, è offerto grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alla serata interverranno: Tatiana Crivelli, Cattedra di Italianistica dell’Università di Zurigo; Michele Loporcaro, Cattedra di Italianistica dell’Università di Zurigo; Pietro Gambardella, Politecnico Federale di Zurigo; Luca Valenziano, Addetto Scientifico presso il Consolato Generale d’Italia a Zurigo; Gerardo Petta, Presidente del Comites di Zurigo.