Imprese, Carè (Pd): Forum energia a Maputo occasione per imprese

“Ho partecipato al Forum sull’energia a Maputo dedicato alla transizione energetica e all’industrializzazione dal titolo “Piano Mattei per L’Africa – Il contributo delle Camere di Commercio Italiane all’Estero”, organizzato dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia insieme con la Camera di Commercio Italo-Sudafricana e la Camera di Commercio Italiana in Cina, in sinergia con Assocamerestero e con la collaborazione di tutte le Camere di Commercio italiane all’estero di Asia, Sudafrica e Oceania. Mi sono impegnato a livello istituzionale per fare in modo che le camere di commercio estere potessero ottenere finanziamenti adeguati alla promozione del made in Italy, come accaduto con l’emendamento approvato nell’ultima legge di bilancio e mi impegnerò affinché possano avere un riconoscimento sempre più ingente perché ritengo che le Camere di commercio siano dei punti di riferimento insostituibili. Il Governo italiano pensa al Piano Mattei per l’Africa ma credo che serva un contributo delle Camera in questo progetto affinché abbia davvero valore ed efficacia in quanto si dovrà tenere conto e si dovrà puntare sulle migliori pratiche sviluppate da aziende italiane. Ringrazio il Presidente della Camera del Mozambico Simone Santi, il Presidente del Sudafrica Virginio Da Molo e il Consigliere rappresentante d’area Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Pechino e Domenico Mauriello segretario generale di Assocamere Estero per il lavoro svolto e per l’impegno”. Cosi’ Nicola Carè, deputato del Pd eletto all’estero.