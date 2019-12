Italiani nel mondo, inaugurata la sezione della Lega a Madrid. Borchia: “Crescita costante in Europa”

Nasce la sezione di Madrid di Lega nel Mondo. Alla presenza di Marco Fiore, coordinatore per la Spagna e di Marco Tirapelle, coordinatore politico per l’Europa, si è tenuto l’incontro per la costituzione della nuova sezione, che segue il vertice per creare un gruppo di sostenitori del Carroccio in Gran Canaria; nei prossimi mesi è prevista la costituzione di nuove sezioni in altre regioni della Spagna.

“Lega nel Mondo sta crescendo in tutta Europa grazie alle idee vincenti e alle proposte di buon senso della Lega di Matteo Salvini e del suo progetto per gli italiani all’estero. Questo è un passo ulteriore verso il completamento della strutturazione del movimento in Europa. Ringrazio Marco Fiore e Marco Tirapelle per l’eccellente lavoro svolto e per la grande capacità di aggregazione che hanno dimostrato”, dichiara Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore di Lega nel Mondo.

Per Marco Tirapelle, “sull’onda degli ottimi risultati che LnM sta registrando in Germania, UK, Ungheria ed altri Paesi dell’Europa, anche in Spagna stiamo registrando un grandissimo interesse e partecipazione”. Così Marco Fiore: “La costituzione delle sezioni di Madrid e di Gran Canaria è solo la prima tappa di una lunga serie di nuovi gruppi che abbiamo in programma di formare nei primi mesi del 2020, a seguito della grandissima richiesta di adesioni che stiamo ricevendo”.