“Tornare in Italia conviene, dalla flat tax a una politica nazionale per il rientro. Borghi e nuove economie”. È questo il titolo della conferenza stampa che si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 9 al Senato, presso la sala Caduti di Nassyria.
All’appuntamento interverranno il senatore Roberto Menia, Responsabile dipartimento Italiani nel mondo di Fratelli d’Italia; Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016 e Giuseppe Stabile, Vicesegretario Generale del Cgie (per l’Europa e l’Africa del Nord).
Modera il giornalista Francesco De Palo.
La flat tax al 7%, strumento fiscale già attivo nel nostro Paese, è dedicata ai cittadini pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni, percettori di un reddito da pensione da un soggetto straniero, che vogliono venire a vivere dell’Appennino centrale.
Al fine di promuovere la diffusione di questo strumento, in particolare presso la vasta platea dei cittadini italiani all’estero, già lo scorso mese di aprile era stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Commissario Castelli, e il Consiglio Generale degli Italiani all’estero.