Italiani all’estero, Schiavone (CGIE): “All’interno dell’UE un’Agenzia europea per i cittadini in mobilità”

Michele Schiavone, Segretario del Consiglio Generale degli italiani all’estero, durante la sesta riunione online dell’assemblea plenaria del CGIE dal titolo “Gli italiani all’estero e il mercato del lavoro al tempo del Covid-19”, ha dichiarato: “E’ necessaria una riflessione sul fenomeno del mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori in mobilità o stanziali in giro per il mondo. Il fenomeno migratorio è coinvolto in questa trasformazione epocale per la quale occorrerà avere una visione di lungo periodo: le modalità di lavoro, i diritti e il senso di comunità negli ultimi mesi sono cambiati”.

“Parlare dei diritti dei lavoratori è un passaggio obbligato, perché nelle difficoltà sanitarie sono emersi dei problemi che hanno messo in ginocchio le certezze e in grande difficoltà i tempi e i modi del lavoro, che richiedono misure nuove per affrontare quelle che dovranno essere le norme durante la ripresa”.

Il mondo del lavoro e dei diritti, ha sottolineato Schiavone, è “l’architrave che accomuna le nostre comunità nel mondo e il nostro Paese”. Il Segretario CGIE ha ricordato la “situazione emergenziale da affrontare” con una “disoccupazione galoppante. E’ necessario capire come affrontare queste fasi emergenziali e pensare come ricostruire la società post pandemia”.

Per Schiavone “all’interno dell’UE sarebbe utile un’Agenzia europea che lavori per seguire le politiche dei cittadini in mobilità: è l’obiettivo che perseguiamo”.

Secondo la consigliera del CGIE Maria Candida Imburgia (Ital-Uil) sono necessarie “tutele più stringenti e specifiche alla luce dei cambiamenti epocali, che andranno a impattare soprattutto sui soggetti più deboli, e quindi anche su una parte dei tanti italiani all’estero che continuano a chiedere assistenza”.

“Sono tanti – ha aggiunto – coloro che lavorano occasionalmente in un altro Paese: è importante fare il punto della situazione per capire gli ambiti di intervento, comprendere cosa sia accaduto in questi mesi ai lavoratori e quali siano le politiche di welfare adottate dall’Unione europea”.