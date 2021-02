Italiani all’estero, riunione virtuale delle ACLI Germania

Lo scorso 29 gennaio si è tenuta la riunione virtuale di presidenza delle ACLI Germania. Tra gli altri sono intervenuti il Presidente delle ACLI Germania Duilio Zanibellato (B-W) e il Presidente delle ACLI del Baden-Württemberg, nonché Segretario per l’Organizzazione e le Risorse delle ACLI Germania, Giuseppe Tabbì, che, oltre a organizzare il convegno, lo ha anche moderato.

Collegati via Zoom, oltre a Zanibellato e Tabbì, Giuseppe Sortino (NRW), Vicepresidente delle ACLI Germania, Daniela Bertoldi (B-W), Coordinatrice delle Sedi del Patronato ACLI in Germania, Fernando A. Grasso (BY), Vicepresidente Vicario delle ACLI Baviera, con delega del Presidente Carmine Macaluso.

Nel corso dell’incontro virtuale sono stati affrontati i vari punti all’ordine del giorno: la situazione delle ACLI Germania dal Covid-19 a oggi e prospettive future (Comunicazione dei Presidenti Regionali); situazione del Patronato ACLI Germania dal Covid-19 a oggi (Daniela Bertoldi); comunicazioni sui risultati del XXVI Congresso Nazionale delle ACLI (Dicembre 2020) e sulle successive videoconferenze; comunicazioni sull’esito del tesseramento ACLI Germania 2020 e sulla prenotazione delle nuove tessere associative per il 2021.