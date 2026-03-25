“Grazie al recente intervento normativo voluto dal governo, anche i cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la carta d’identità elettronica in qualsiasi comune italiano e non più soltanto presso i consolati di competenza”, afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo al question time alla Camera, rispondendo a interrogazioni sul rilascio della Cie per gli italiani all’estero.
Il ministro ricorda che “finora i comuni potevano rilasciare ai cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero soltanto il documento cartaceo”, precisando che questo “non sarà più valido dal prossimo 3 agosto”.
La nuova funzionalità, aggiunge, “sarà operativa dal 1° giugno, una volta ultimati gli adeguamenti tecnologici”, sulla base di modalità già condivise con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.