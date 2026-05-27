Barbara Pelachin Marciandi, presidente del Comites di New York, dichiara: “Credo profondamente in una comunità italiana aperta, inclusiva e capace di valorizzare tutte le generazioni. Il nostro obiettivo deve essere quello di creare ponti tra chi ha costruito la storia della presenza italiana negli Stati Uniti e le nuove generazioni che oggi portano idee, competenze e nuove forme di partecipazione”.

“L’esperienza, la memoria e il senso di appartenenza delle generazioni storiche rappresentano un patrimonio prezioso; allo stesso tempo, i giovani italiani e italoamericani sono una risorsa fondamentale per il futuro della nostra comunità.

Per questo il COMITES – prosegue – continuerà a sostenere iniziative culturali, sociali e istituzionali capaci di coinvolgere tutti: dai nuovi arrivati ai membri storici della collettività.

Solo attraverso il dialogo intergenerazionale possiamo rafforzare il senso di comunità e mantenere viva la nostra identità italiana nel mondo” sottolinea la presidente.

“Credo in una comunità che ascolta, accoglie e costruisce insieme, con rispetto reciproco e spirito di collaborazione. Questa apertura verso tutte le generazioni non è soltanto un valore, ma una responsabilità verso il presente e il futuro della nostra collettività” conclude Pelachin Marciandi.