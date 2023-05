Italiani all’estero, Onori (M5S): “Un portale unico per gli italiani nel mondo”

“Con la proposta di legge a mia prima firma presentata alla Camera dal Movimento 5 Stelle, chiediamo al governo l’istituzione di un Portale unico per gli italiani all’estero, strumento indispensabile per migliorare l’accesso a servizi fondamentali da parte dei nostri connazionali nel mondo. Una comunità enorme di 6 milioni di persone – la stessa popolazione del Lazio, quasi un decimo della popolazione nazionale totale – che è in continua crescita e che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo M5S nella Commissione Esteri di Montecitorio e prima firmataria della proposta di legge – già presentata dal M5S nella scorsa legislatura – ricordando che essa si inquadra nel continuativo impegno del Movimento a favore degli italiani all’estero, in particolare per il miglioramento dei servizi consolari.

“Il Portale unico che chiediamo di istituire – spiega Onori – sarebbe uno strumento di estrema utilità sociale dove i residenti oltreconfine, ma anche gli italiani che intendono trasferirsi e quelli rimpatriati, troverebbero raccolte tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, normativa di riferimento, indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati. L’obiettivo è omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all’estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini. Sarebbe un grande miglioramento per la vita di milioni di nostri connazionali e per questo sono fiduciosa che questa proposta di legge incontrerà il sostegno trasversale di tutte le forze politiche così da essere approvata in tempi brevi”, conclude la deputata cinquestelle.